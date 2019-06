Die Bundeskanzlerin wird auf dem evangelischen Kirchentag frenetisch gefeiert - lehnt eine weitere Ausübung ihres Amtes nach der Bundestagswahl aber ab.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat im Zusammenhang mit dem Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke vor einem Verlust der Glaubwürdigkeit staatlicher Institutionen gewarnt. Merkel erinnerte an ihr Versprechen an die Angehörigen der NSU-Opfer, die Verbrechen der Neonazi-Terrorzelle vollständig aufzuklären. "Gibt es eben aus diesen Zeiten hier Verbindungen?", fragte Merkel am Samstag beim Evangelischen Kirchentag in Dortmund.

Ohne jedes Tabu müsse aufgeklärt werden, sagte die CDU-Politikerin. "Sonst haben wir einen vollkommenen Verlust der Glaubwürdigkeit. Und der ist natürlich das Gegenteil von dem, was wir brauchen, nämlich Vertrauen", sagte Merkel. Daher sei der Staat auf allen Ebenen gefordert. "Und die Bundesregierung nimmt das sehr, sehr ernst."

Merkel nahm beim Kirchentag an einer zweistündigen Veranstaltung zum Thema "Vertrauen als Grundlage internationaler Politik?" teil. Dabei teilte sie sich das Podium mit der ehemaligen Staatspräsidentin Liberias, Ellen Johnson Sirleaf. Die Friedensnobelpreisträgerin sagte, Merkel ...

