Der CSU-Politiker Peter Gauweiler wird heute 70. Er war Umweltminister in Bayern, 13 Jahre lang Bundestagsabgeordneter und zuletzt stellvertretender Vorsitzender der CSU. 1968, in dem Jahr, das den Beginn der Linksentwicklung Deutschlands symbolisiert, trat er der CSU bei. "Ich hätte es gern früher gemacht", berichtet er in seinem FAZ-Interview. "Aber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...