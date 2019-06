Das Thema Wasserstoff gewinnt in Zeiten ambitionierter Klimaziele immer mehr an Bedeutung. Das verleiht auch Wasserstoffaktien neuen Aufwind. Welche Unternehmen sind angesichts dieses Trends einen Blick wert?Internationale Energiebehörde sieht Hydrogen als zukunftsträchtig anWasserstoff könnte der Antriebsstoff der Zukunft werden. Das meint zumindest die Internationale Energiebehörde IEA: "Noch nie zuvor ist Wasserstoff auf ein so großes internationales und branchenübergreifendes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...