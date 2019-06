Teladoc Health (WKN: A14VPK) ist eine meiner Lieblingsaktien im Gesundheitswesen. Der Aktienkurs ist in diesem Jahr um beachtliche 16 % gestiegen. Im ersten Quartal stieg der Umsatz von Teladoc um 43 % gegenüber dem Vorjahr und die Gesamtzahl der Konsultationen stieg um 75 % auf über 1 Million. Aber so sehr ich Teladoc Health auch bereits für das, was es gerade leistet, schätze - die Zukunftsaussichten erfreuen mich sogar noch mehr. Wie genau wird es bei Teladoc in zehn Jahren aussehen? Kurz: Was ...

Den vollständigen Artikel lesen ...