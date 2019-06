Frauen legen in der Karriere mehr Pausen ein. Deshalb wagen sie auf den letzten Metern auch häufiger etwas Neues. Gut so!

An der Mode ließ sich lange Zeit gut erkennen, ob und wie oft Frauen berufstätig sind. Als Ludwig Erhards Wirtschaftswunderjahre begannen, waren Pfennigabsätze und Bleistiftröcke gefragt. Darin kann niemand schnell laufen oder gar schwere Gegenstände schleppen. Schon das Einsteigen ins Auto ist mit solch einem Outfit kompliziert. "Nie wieder Trümmerfrau", das war die versteckte Botschaft hinter diesem modischen Trend. Es war die Zeit, als Männer stolz sagten: "Meine Frau muss nicht arbeiten." Später, in den Achtzigern, waren dann dicke Schulterpolster in Mode. Damit ließen sich die Ellenbogen auch mal ausfahren. Da kamen neue Schnitte für Frauensakkos in die Boutiquen, auch Frauen mit Ambitionen in die Führungsetagen - und das Land diskutierte auf einmal über die Quote.

Und heute? Gibt es immer mehr Business-Mode, die Älteren besonders gut steht - mal sind die Röcke etwas länger, mal die Schnitte etwas weiter. Anders als früher, als diese Frauen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...