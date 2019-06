Er soll eine schöne und zufriedene Phase in unserem Leben werden. Gemeint ist unser Ruhestand. Wer träumt nicht davon, im sogenannten Herbst des Lebens das zu tun, was einem Spaß macht, und sich den Tag so zu gestalten, wie man ihn sich vorstellt. Da man nicht mehr arbeiten muss, hat man ja nun viel Zeit für die schönen Dinge des Lebens. Man trifft sich mit Freunden, kann reisen, wann und wohin man will, oder man geht abends in ein Theater. Doch wird es wirklich so kommen? Ich wage, daran zu zweifeln, ...

