Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Oberbank AG Stamm +0,21% auf 95,4, davor 22 Tage ohne Veränderung , Home Depot -0,88% auf 209,39, davor 7 Tage im Plus (6,69% Zuwachs von 198,01 auf 211,25), bet-at-home.com +1,67% auf 51,65, davor 7 Tage im Minus (-14,77% Verlust von 59,6 auf 50,8), Fresenius Medical Care -1,01% auf 70,52, davor 6 Tage im Plus (8,53% Zuwachs von 65,64 auf 71,24), World Bank 0.0 Dec25 EUR Str. -0,44% auf 61,134, davor 5 Tage im Plus (2,07% Zuwachs von 60,16 auf 61,4), Baumot Group -1,03% auf 1,534, davor 5 Tage im Plus (11,51% Zuwachs von 1,39 auf 1,55), GlaxoSmithKline -1,9% auf 1576,4, davor 5 Tage im Plus (1,54% Zuwachs von 1582,6 auf 1607), Nordex +1,57% auf 12,31, davor 5 Tage im Minus (-8,53% Verlust von 13,25 auf 12,12), Ryanair +0,53% auf 9,912, davor 5 Tage ...

