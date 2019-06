Vonovia SE: Vonovia vermietet an den Querschnitt der Gesellschaft DGAP-News: Vonovia SE / Schlagwort(e): Immobilien Vonovia SE: Vonovia vermietet an den Querschnitt der Gesellschaft (News mit Zusatzmaterial) 25.06.2019 / 10:16 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Vonovia vermietet an den Querschnitt der Gesellschaft Bochum, 25.06.2019 - Die Vonovia SE ("Vonovia") hat 2018 rund 32.000 Mietverträge abgeschlossen. Dabei wurden deutschlandweit Daten zu Alter, Familienstand, Beruf, Einkommen und Nationalität der neuen Mieterinnen und Mieter erhoben. Die Analyse zeigt: Vonovia bietet auch in der Neuvermietung breiten Bevölkerungsschichten ein bezahlbares, attraktives Zuhause. "Wer heute von Kiel nach Konstanz zieht oder von Düsseldorf nach Dresden, der findet bei uns auch als Normalverdiener eine schöne Wohnung", sagt Arnd Fittkau, Mitglied des Vorstands von Vonovia. "Wir wollen einer Vielzahl von Menschen das Wohnen ermöglichen." Vonovia ist attraktiv für Jung und Alt Mehr als 89 Prozent der Neukunden von Vonovia sind zwischen 20 und 60 Jahre alt. Mit rund 40 Prozent entfällt der größte Anteil auf die Altersgruppe der 20- bis 29-Jährigen. Knapp 27 Prozent der neuen Mieterinnen und Mieter sind 30 bis 39 Jahre jung. Die Gruppe der über 60-Jährigen ist deutschlandweit mit rund 4 Prozent vertreten. Die Ü70-Quote liegt bei 3 Prozent. Für sie gilt die kürzlich im Geschäftsverständnis verankerte Wohngarantie: Vonovia sorgt dafür, dass die Mieten der über 70-jährigen Mieterinnen und Mieter nicht schneller steigen als das zur Verfügung stehende Haushaltseinkommen. Angaben zum Familienstand machten 2018 mehr als die Hälfte der Neukunden. Demnach sind rund 40 Prozent ledig, verheiratet hingegen nur 11 Prozent der neuen Mieterinnen und Mieter. Fast 5 Prozent leben getrennt, sind geschieden oder verwitwet. "Diese Eckdaten bestätigen sowohl den Trend zum Single-Haushalt als auch die Alterung unserer Gesellschaft", sagt Fittkau. Deutschland wird älter, zeigen Studien von Prognos und den Vereinten Nationen: 2015 waren 21 Prozent der Deutschen 65 Jahre oder älter. Bis 2050 wird dieser Anteil auf 31 Prozent steigen. Der damit verbundene Bedarf an altersgerechten Wohnungen wird auf über 3 Millionen Einheiten geschätzt. Vonovia hat bezahlbare Wohnungen für Normalverdiener Mit einem Anteil von rund 51 Prozent sind Angestellte die größte Berufsgruppe der neuen Mieterinnen und Mieter, gefolgt von Arbeitern (7 Prozent), Selbstständigen (2 Prozent) und Beamten (1 Prozent). Rentner bzw. Pensionäre sind deutschlandweit mit 5 Prozent vertreten. Auch Schüler und Studenten gehören zu den Neukunden. Ihr Anteil liegt deutschlandweit bei 9 Prozent. Mitten in der Gesellschaft steht Vonovia auch bei den Berufen der 2018 hinzugewonnenen Mieterinnen und Mieter. Über 5.000 arbeiten in Handwerksberufen (z.B. als Elektriker, Mechatroniker, Maler, Tischler, Bäcker, Frisör), mehr als 4.100 sind Kaufleute. Viele Mieterinnen und Mieter arbeiten in Heil- und Pflegeberufen (z.B. als Altenpfleger, Krankenschwester, Arzthelfer, Sanitäter), in der Gastronomie (z.B. als Koch, Kellner), in der Gebäudereinigung und im öffentlichen Dienst (z.B. als Polizist, Sozialarbeiter). Zu den Mieterinnen und Mietern mit akademischem Hintergrund gehören beispielsweise Lehrer, Ärzte, Apotheker, Architekten und Ingenieure. Über 79 Prozent der Neukunden verfügen über ein eigenes Einkommen, 5 Prozent erhalten eine Rente bzw. Pension, 16 Prozent beziehen Transfereinkommen. Die Einkommenshöhe ist in allen Einkommensarten breit gestreut. Die größte Mietergruppe (44 Prozent) hat ein verfügbares Einkommen von 1.251 EUR bis 2.500 EUR. Vonovia erhebt Anspruch auf Vielfalt Bei Vonovia sind zahlreiche Nationalitäten zuhause. Die seit 2018 neuen Mieterinnen und Mieter mit Migrationshintergrund stammen beispielsweise aus Syrien, der Türkei, Polen, Rumänien, dem Irak, Afghanistan, Kroatien, Italien und Bulgarien. Die Mehrheit bilden Neukunden mit deutscher Staatsbürgerschaft: Auf sie entfallen 66 Prozent. "Wir bekennen uns klar zu einer pluralen Gesellschaft, in der Vielfalt respektiert und gelebt wird", sagt Fittkau. Vonovia ist praktisch vollvermietet Vonovia hat in Deutschland 357.671 Mietwohnungen im Bestand. Davon sind 317.274 preisfrei und 41.397 Wohnungen preisgebunden (Stand 31.03.2019). Mit einer Leerstandsquote von 2,4 Prozent ist der Wohnungsbestand praktisch vollvermietet. Für 2018 hat Vonovia eine branchenübliche Fluktuationsquote von 9,7 Prozent ermittelt. Hinweis: Die dieser Analyse zugrundeliegenden personenspezifischen Mieterdaten werden entweder bei der Terminvereinbarung zur Besichtigung einer Wohnung oder bei Abschluss des Mietvertrags erhoben. Über Vonovia Vonovia bietet rund einer Million Menschen in Deutschland ein Zuhause. Die durchschnittliche Miete liegt bei 6,56 Euro pro Quadratmeter. Das Wohnungsunternehmen steht mitten in der Gesellschaft, deshalb haben die Aktivitäten von Vonovia niemals nur eine wirtschaftliche, sondern immer auch eine gesellschaftliche Perspektive. Vonovia beteiligt sich daran, Antworten auf die aktuellen Herausforderungen auf dem Wohnungsmarkt zu finden. Das Unternehmen setzt sich ein für mehr Klimaschutz, mehr altersgerechte Wohnungen und für ein gutes Zusammenleben in den Quartieren. In Kooperation mit sozialen Trägern und den Bezirken unterstützt Vonovia soziale und kulturelle Projekte, die das nachbarliche Gemeinschaftsleben bereichern. Zudem beteiligt sich Vonovia an der im Moment besonders wichtigen gesellschaftlichen Aufgabe: dem Bau neuer Wohnungen. Im Mittelpunkt des Handelns stehen die Kunden und ihre Bedürfnisse. Vor Ort kümmern sich Objektbetreuer und eigene Handwerker um die Anliegen der Mieter. Diese Kundennähe sichert einen schnellen und zuverlässigen Service. Zudem investiert Vonovia großzügig in die Instandhaltung der Gebäude und entwickelt wohnungsnahe Dienstleistungen für mehr Lebensqualität. Für Fragen im Zusammenhang mit Mietverträgen und Nebenkostenabrechnungen ist der zentrale Kundenservice über eine regionale Telefonnummer, per E-Mail, Fax, App oder postalisch erreichbar. Vonovia beschäftigt rund 10.000 Mitarbeiter, Vorstandsvorsitzender ist Rolf Buch. 