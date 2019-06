Zofingen (ots) - Noch bis Sonntagabend ist die Altstadt von

Zofingen AG Schauplatz des Bio Marché. Auch zur 20. Austragung des

grössten Schweizer Bio-Festivals werden wieder gegen 40'000

Besucherinnen und Besucher erwartet. Die Aussteller im riesigen

Bio-Verkaufsmarkt geben eine Visitenkarte ab für die Vielfalt der in-

und ausländischen Bio-Branche.



Wie üblich zog der Bio Marché schon vor der offiziellen Eröffnung

die ersten Interessenten an. Noch während die Aussteller mit dem

Einrichten ihrer Stände beschäftigt waren, gingen bereits Produkte

über den Markttisch. Die riesige Vielfalt der Bio-Branche spiegelt

sich auch am Bio Marché: Neben Genüssen für Gaumen und Magen gibt es

im Bio-Verkaufsmarkt auch Naturkosmetik, Öko-Textilien, Möbel und

Baustoffe zu entdecken. In der speziell zum Jubiläum gestalteten

Bauerngasse zeigen Bio-Bäuerinnen und Bio-Bauern die ganze Vielfalt

der Schweizer Bio-Landwirtschaft. Und ein extra zum Bio Marché mitten

in der Altstadt aufgebauter Biogarten bringt Inspiration für die

grüne Oase. Apropos "Garten": Wer ein Herz für Insekten, Eidechsen,

Igel, Vögel und Co. hat, kann sich am Besucher-Infostand ein

kostenloses Saatgut-Briefli mit einer speziellen Bio-Bienenmischung

abholen - so lange Vorrat.



Ein Festival für die ganze Familie



Tagsüber lassen Strassenmusiker in den Gassen Festivalstimmung

aufkommen, Artisten und Gaukler sorgen für Überraschungen und Poesie.

Der Streichelzoo verlockt zu einer Pause vom Markttrubel. Für Kinder

gibt's ein Karussell und ein liebevoll betreutes Kinderparadies mit

Kindertheater. Jeder Tag wird bei der Markthalle zudem stimmungsvoll

mit einem Konzert beschlossen.



Noch bis Sonntag, 23. Juni 2019 ist das Bio-Paradies geöffnet -

dank Unterstützung durch Hauptsponsor Lidl Schweiz wie immer bei

freiem Eintritt.



Weitere Informationen: www.biomarche.ch



Originaltext: Bio Marché AG

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100010359

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100010359.rss2



Kontakt:

Informationen für Medienschaffende:



Bio Marché AG

Bianca Braun

Tel. +41 62 745 00 03

bianca.braun@biomarche.ch



www.biomarche.ch



Druckfähige Bilder: www.biomarche.ch/bilder (© biomarche.ch)

Medientext in elektronischer Form: www.biomarche.ch/newsroom



instagram.com/biomarche.ch

facebook.com/biomarche.ch