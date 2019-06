Der Autobauer Daimler rechnet wegen steigender Kosten für die Bewältigung der Dieselaffäre in diesem Jahr kaum noch mit einem Ergebnisanstieg. Weil der Konzern im zweiten Quartal einen hohen dreistelligen Millionen-Euro-Betrag für laufende behördliche Verfahren und Maßnahmen um Dieselautos von Mercedes-Benz zurückstellt, dürfte das Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern im Gesamtjahr nun nur noch etwa auf Höhe des Vorjahres liegen, wie der Dax -Konzern überraschend am Sonntag in Stuttgart mitteilte. Bisher hatte Daimler mit einer leichten Zunahme des Ergebnisses gerechnet, das hätte bei dem Unternehmen ein Plus von 5 bis 15 Prozent bedeutet. Die Vans-Sparte mit den kleinen Nutzfahrzeugen dürfte in diesem Jahr einen operativen Verlust einfahren statt einen kleinen Gewinn.

Am Freitag erst hatte das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) einen Rückruf für Modelle vom Typ Mercedes-Benz GLK 220 angeordnet. Das KBA habe im Rahmen seiner Untersuchungen bei verschiedenen Herstellern bei diesen Mercedes-Modellen der Euro-5-Norm eine unzulässige Abschalteinrichtung der Abgasreinigung festgestellt, erklärte das Bundesverkehrsministerium./men

ISIN DE0007100000

AXC0048 2019-06-23/19:23