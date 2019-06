In einem Gemeinschaftsprojekt wird die bestehende Ladeinfrastruktur in der Stadt Wolfsburg und auf dem Werksgelände von Volkswagen um insgesamt zwölf mobile und bis zu 28 fest installierte Schnellladesäulen im Stadtgebiet ergänzt. Den Anfang macht der nun eröffnete Schnellladepark an der e-Mobility-Station in Wolfsburg, der High Power Charging in der Stadt verfügbar macht. Er besteht aus vier mobilen ...

