Genf (awp) - Der Warenprüfkonzern SGS trennt sich in den USA von der Petroleum Service Corporation (PSC). Neuer Eigentümer wird die Aurora Capital Partners, die die Gesellschaft für 335 Millionen US-Dollar übernimmt, wie SGS am Montag mitteilte. Der Verkauf erfolge im Rahmen der am Investorentag 2018 angekündigten Portfolioüberprüfung, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...