In New York. Der Messenger-Dienstbetreiber startete am ersten Handelstag mit 60 % Kursgewinn und wird zur Zeit mit 25 Mrd. $ bewertet. Mehr als 85.000 Unternehmen sind zahlende Kunden, angeblich wird dieser Dienst von rund 10 Mio. Mitarbeitern verschiedener Unternehmen genutzt. Der geschätzte Umsatz liegt irgendwo in der Größenordnung von wohl 700 bis 800 Mio. $ im Jahr. Bei einer Zuwachsrate von über 40 % lässt sich dies schlecht schätzen. Aber mit einiger Fantasie lässt sich schon sagen: In New York spielt ein ganz anderer Film als in Europa.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info