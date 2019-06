Mutares schließt Übernahme der keeeper-Gruppe von der Wrede Industrieholding erfolgreich ab DGAP-News: Mutares AG / Schlagwort(e): Private Equity/Firmenübernahme Mutares schließt Übernahme der keeeper-Gruppe von der Wrede Industrieholding erfolgreich ab 24.06.2019 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Mutares schließt Übernahme der keeeper-Gruppe von der Wrede Industrieholding erfolgreich ab * Mutares schließt im Mai 2019 angekündigte Übernahme ab * Unternehmensgruppe mit einem Jahresumsatz von EUR 65 Mio. * Attraktives Produktportfolio umfasst weltweit vertriebene Kunststoffhaushaltsprodukte * Gesellschaft verstärkt das Segment Goods & Services München, 24. Juni 2019 - Mutares (ISIN: DE000A2NB650), eine auf Unternehmen in Umbruchsituationen spezialisierte Industrieholding, hat die Übernahme der keeeper-Gruppe, einem der größten Anbieter von Kunststoffhaushaltsprodukten in Europa, von der Wrede Industrieholding GmbH & Co. KG erfolgreich abgeschlossen. Diese Transaktion ist eine von bereits fünf Akquisitionen im laufenden Geschäftsjahr 2019. Als neue Plattforminvestition von Mutares mit Tochterunternehmen in Polen und Belgien wird die keeeper-Gruppe das Portfoliosegment Goods & Services verstärken. Die keeeper-Gruppe gehört zu den größten europäischen Anbietern von innovativen und hochwertigen Haushaltsprodukten aus Kunststoff. Mit über 500 Mitarbeitern an den zwei Produktionsstandorten in Deutschland und Polen sowie einem Vertriebsbüro in Belgien bedient die Gruppe renommierte Kunden in den Bereichen Baumärkte, Lebensmittelhandel, Großhandel und Möbel in rund 35 Ländern weltweit. Der Umsatz der Gruppe für das Geschäftsjahr 2018 betrug rund EUR 65 Mio., wovon sich der Großteil auf deutsche sowie polnische Kunden verteilt. Im Anschluss an die Übernahme der keeeper-Gruppe werden die Experten des Mutares-Beratungsteams keeeper bei der Realisierung des vorhandenen Wertpotenzials operativ unterstützen und gemeinsam mit der Gesellschaft das Wachstum der Gruppe nachhaltig und profitabel gestalten. Unternehmensprofil der Mutares AG Die Mutares AG, München ( www.mutares.de), erwirbt mittelständische Unternehmen und Konzernteile mit Sitz in Europa, die im Rahmen einer Neupositionierung veräußert werden und ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen. Mutares unterstützt und entwickelt seine Portfoliounternehmen aktiv mit eigenen Investment- und Expertenteams sowie durch Akquisitionen strategischer Add-ons. Ziel ist es, mit Fokus auf nachhaltigem Wachstum des Portfoliounternehmens eine signifikante Wertsteigerung zu erreichen. Im Geschäftsjahr 2018 haben die Beteiligungen der Mutares einen konsolidierten Umsatz von EUR 865 Mio. erwirtschaftet und weltweit über 4.700 Mitarbeiter beschäftigt. Die Aktien der Mutares AG werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Mutares AG Corinna Lumpp Manager Investor Relations & Strategy Tel. +49 89 9292 7760 Email: ir@mutares.de www.mutares.de Ansprechpartner Presse CROSS ALLIANCE communication GmbH Susan Hoffmeister Tel. +49 89 1250 90330 Email: sh@crossalliance.de www.crossalliance.de 24.06.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Mutares AG Arnulfstr.19 80335 München Deutschland Telefon: +49 (0)89-9292 776-0 Fax: +49 (0)89-9292 776-22 E-Mail: ir@mutares.de Internet: www.mutares.de ISIN: DE000A2NB650 WKN: A2NB65 Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Scale), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 829073 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 829073 24.06.2019 ISIN DE000A2NB650 AXC0025 2019-06-24/07:30