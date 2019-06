The following instruments on XETRA do have their first trading day 24.06.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 24.06.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0482172415 GRANTY PPTYS 19/24 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000DD5AKR3 DZ BANK CLN E.9718 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0TZX1 DEKA MTN IS.S.7653 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HV2AR29 UC-HVB S.2038 19/25VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB2CJA6 LBBW GM-FLOATER 19/27 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB2CJB4 LBBW GM-FLOATER 19/28 BD00 BON EUR N

CA XFRA FR0013428414 RENAULT 19/25 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA US281020AN70 EDISON INTL 19/27 BD00 BON USD N

CA XFRA USU18266AG89 CLEAN HAR. 19/27 REGS BD00 BON USD N

CA XFRA USU82764AR97 SIRIXM RADIO 19/24 REGS BD00 BON USD N

CA XFRA XS1957425702 EX.IM.B.CHIN 19/22 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA XS2010324585 DERWENT LDN CAP.3 19/25CV BD00 BON GBP N

CA XFRA XS2015296465 SERBIEN 19/29 REGS BD00 BON EUR N

CA XFRA XS2018636600 AHOLD DELHA. 19/25 BD00 BON EUR N

CA XFRA XS2018637327 HEIDFINLLUX 19/27 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA XS2018637913 SANT.CONS.F. 19/24 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA XS2018638648 PIRAEUS FIN. 19/29 FLRMTN BD00 BON EUR N

CA GODA XFRA CA38068N3067 GOLD RESERVE INC. A NEW EQ00 EQU EUR N

CA FEQ1 XFRA ES0165359029 LABORATORIO REIG J.EO 0,5 EQ00 EQU EUR N

CA CRO XFRA GB00B9275X97 VENN LIFE SCIEN. LS-,001 EQ00 EQU EUR N

CA 5AC XFRA GB00BJ0LT190 HGCAPITAL TRUST LS-,025 EQ00 EQU EUR N

CA FSF XFRA NL0013654809 FASTNED B.V. EO -,01 EQ01 EQU EUR Y

CA 3SX XFRA NO0010816895 OKEA A.S. NK-,1 EQ01 EQU EUR N

CA 4NK XFRA NO0010856511 NORBIT ASA NK-,1 EQ01 EQU EUR N