FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 24.06.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 24.06.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

SPYJ XFRA IE00B8GF1M35 SPDR DW JNES GL.RL.EST.DL 0.270 EUR

TQI1 XFRA US87927Y2019 TELECOM ITAL.RISP. ADR/10 0.275 EUR

BAKA XFRA ES0113679I37 BANKINTER NOM. EO -,30 0.067 EUR

1UI XFRA IT0005239881 UNIEURO S.P.A. O.N. 1.070 EUR

7PI XFRA IT0003796171 POSTE ITALIANE SPA EO-,51 0.441 EUR

KB1B XFRA US4942741038 KIMBALL INTL B DL-,3125 0.071 EUR

TO2 XFRA US8910921084 TORO CO DL1 0.199 EUR

SNM XFRA IT0003153415 SNAM S.P.A. 0.136 EUR

UEI XFRA IT0003242622 TERNA R.E.N. SPA EO -,22 0.155 EUR

DCA XFRA IT0001207098 ACEA S.P.A. EO 5,16 0.710 EUR

ACJ XFRA PTALT0AE0002 ALTRI SGPS NAM. EO-,125 0.720 EUR

EYX XFRA NL0012059018 EXOR N.V. 0.430 EUR

CIG XFRA IT0005331019 CAREL INDUSTRIES 0.100 EUR