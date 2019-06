FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 24.06.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 25.06.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 24.06.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 25.06.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XFRA XS0234821345 ERB HELLAS FDG 05/UND.FLR 0.001 %

GDZD XFRA KYG5138B1023 JINCHUAN GR.INT.RES.HD-01

BJEB XFRA HK0392044647 BEIJING ENTERPRISES 0.083 EUR

KGR XFRA DE0006336001 LEWAG HOLDING AG 0.350 EUR

DGR XFRA DE0005533400 DT.GRUNDST.AUKT.AG 1.000 EUR

8CZ XFRA CNE100000X85 ZOOMLION HEA.I.S.+T.H YC1 0.032 EUR

CXGH XFRA CNE100000PP1 XINJIANG GOLDW.SC.+T.H 0.032 EUR

GHFH XFRA CNE100000HF9 CHINA MINSHENG BK. H YC 1 0.044 EUR

ICK XFRA CNE1000003G1 IND.+COMM.BK CHINA H YC 1 0.032 EUR

C4C XFRA CNE100000205 BK O.COMMUNICATIONS H YC1 0.039 EUR

WFC XFRA CA9528451052 WEST FRASER TIMBER CO.LTD 0.134 EUR

VAI XFRA US91879Q1094 VAIL RESORTS INC. DL-,01 1.556 EUR

S05 XFRA NZSCLE0002S8 SCALES CORP. LTD 0.065 EUR

0P4 XFRA CNE100001S81 POLY CULTURE GROUP H YC 1 0.022 EUR

JSRI XFRA LU1753045928 BNPPE.-MSCI JAP.SRI UETFD 0.460 EUR

ZSRI XFRA LU1753045415 BNPPE.-MSCI E.SRI DIS 0.730 EUR

C53 XFRA CNE100002342 CHINA REINSU.GROUP.H YC 1 0.004 EUR

CHE XFRA CNE100002367 CH. HUARONG ASS. M. H HD1 0.002 EUR

0FJ XFRA KYG3R83K1037 FOXCONN IN.T.DL-,01953125 0.008 EUR

MOED XFRA LU1481201538 BNPPE.-E.MO.EU.UEDEO 3.580 EUR

QUED XFRA LU1481201611 BNPPE.-E.QA.EU.UEDEO 4.200 EUR

VALD XFRA LU1481201702 BNPPE.-E.VA.EU.UEDEO 5.450 EUR

VLED XFRA LU1481201025 BNPPE.-E.L.V.E.UEDEO 4.080 EUR

VLUD XFRA LU1481201298 BNPPE.-E.L.V.US UEDEO 3.340 EUR

6P6 XFRA US74102M1036 PRESIDIO INC. -,01 0.035 EUR

EKUS XFRA LU1659681669 BNP-MSCIKLD400USSRI UEEOD 0.190 EUR

XU6C XFRA LU1659681313 BNPPE.-MSCI E.M.SRI UEEOD 2.980 EUR