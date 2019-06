FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 24.06.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 24.06.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

OCI1 XFRA ES0167050915 ACS,ACT.CO.SER.INH.EO-,50

GOD XFRA CA38068N1087 GOLD RESERVE INC. A

VI3 XFRA BMG9358Q1463 VICTORY CITY INT. HD-0,01

REB XFRA AU000000ARU5 ARAFURA RESOURCES LTD.

419 XFRA US74766D1000 QUANTENNA COM.INC.DL-0001

2JJ XFRA CNE100002BG6 JIN.JIU.RU.COM.BK C.H YC1