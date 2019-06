FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 24.06.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 25.06.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 24.06.2019

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 25.06.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

SFT XFRA JP3436100006 SOFTBANK GROUP CORP.

BSL XFRA DE0005102008 BASLER AG O.N.

HLG XFRA CH0006539198 HIGHLIGHT CMNCTS INH.SF 1

IE8 XFRA AU000000NVT2 NAVITAS LTD