Anerkannt für Beiträge zur Bewältigung der großen globalen wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen

In einem Festakt im Kieler Rathaus wurde während der Kieler Woche Hikmet Ersek, Präsident und CEO von Western Union, einem führenden Unternehmen für grenz- und währungsübergreifenden Zahlungsverkehr, mit dem Weltwirtschaftlichen Preis in der Kategorie Wirtschaft geehrt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte.

(from left) Prof. Daron Acemoglu, Ph.D., Professor of Economics, Massachusetts Institute of Technology; Dr. Wolfgang Schäuble, MdB, President of the German Bundestag, and: Hikmet Ersek, CEO of Western Union receive the Global Economy Prize award from Kiel Institute for the World Economy for their contributions in politics, economics and business, respectively. (Photo: Business Wire)

Mit dem vom Kiel Institut für Weltwirtschaft in Zusammenarbeit mit der Stadt Kiel und der Industrie- und Handelskammer Schleswig-Holstein (IHK) verliehenen Preis werden Persönlichkeiten geehrt, die kreative, wegweisende Initiativen zur Förderung der Globalisierung vorgeschlagen haben und es wagen, sich eine bessere Zukunft vorzustellen, indem sie zur Lösung der globalen Probleme unserer Zeit beitragen. Der Weltwirstchafliche Preis ist nicht mit einem Preisgeld dotiert und wird jährlich an einflussreiche Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft vergeben.

In einer Zeit der Handelskriege und des zunehmenden Nationalismus sprach Ersek über die Perspektiven des Globalismus und vermittelte eine Botschaft kraftvoller Gewissheit. "Als verantwortungsbewusste Führungspersönlichkeiten müssen wir uns verpflichten, diesen neuen Globalismus in einen wirklich gerechten Globalismus zu verwandeln, der sich der Inklusion als Grundwert verschrieben hat", sagte Herr Ersek.

Im Rahmen der Zeremonie wurden auch Dr. Wolfgang Schäuble, MdB, Präsident des Deutschen Bundestages, und Prof. Dr. Daron Acemoglu, Professor für Volkswirtschaftslehre am Massachusetts Institute of Technology, für ihre jeweiligen Beiträge in Politik und Wirtschaftswissenschaft geehrt.

Der in der Türkei geborene, in den USA lebende österreichische Staatsbürger Ersek setzt sich mit seinem internationalen Hintergrund öffentlich für die Rechte von Migranten und Flüchtlingen weltweit ein. Seine unerschrockene Haltung als Stimme für unterrepräsentierte Bevölkerungsgruppen wurde von der Jury des Weltwirtschaftlichen Preises in ihrer Begründung seiner Auszeichnung zitiert.

"Hikmet Ersek ist ein leidenschaftlicher Verfechter der Globalisierung und ein sozial verantwortlicher Weltbürger", schrieb die Jury. "Er ist besonders erfolgreich bei der Abwägung der Marktbedürfnisse, um die Ziele von Western Union und dessen Aktionären zu erfüllen und sich gleichzeitig für die soziale Verantwortung des globalen Unternehmens einzusetzen."

Im vergangenen Jahr wurde Herr Ersek mit dem Ehrenzeichen für seine Verdienste um die Republik Österreich geehrt und erhielt von seiner Alma Mater, der Wirtschaftsuniversität Wien, den WU-Manager des Jahres 2018. Im Jahr 2016 wurde er zudem von Die Presse als "Österreicher des Jahres" ausgezeichnet und ist derzeit österreichischer Honorarkonsul für Colorado, Wyoming und New Mexico.

Zu den bisherigen Preisträgern des Weltwirtschaftlichen Preises zählen: Jeffrey Immelt, ehemaliger CEO von General Electric, Bas van Abel, Gründer und CEO von Fairphone B.V., und der italienische Modedesigner Brunello Cucinelli. Weitere Informationen zum Weltwirtschaftlichen Preis und zu den diesjährigen Preisträgern finden Sie unter: https://www.ifw-kiel.de/institute/events/prizes-and-awards/global-economy-prize/

