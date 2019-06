Die Anleger waren vor dem Wochenende wegen der Iran-Krise vorsichtig. Am Donnerstag war eine US-Drohne im iranischen Luftraum abgeschossen worden. Eine direkte Konfrontation zwischen den USA und dem Iran wird im Handel als eines der größten Risiken derzeit gesehen, aber lässt den Ölpreis steigen. Das sorgt wiederum für eine positive Tendenz bei den Ölaktien.

Total S.A. ist ein französischer Mineralöl-Konzern mit Hauptsitz in La Défense bei Paris. Mit einem Umsatzvolumen von 209 Milliarden US-Dollar gehört Total zu den fünf größten Mineralöl-Unternehmen und in der Fortune-500-Liste zu den größten 30 Konzernen weltweit. Total beschäftigt rund 104.000 Angestellte in 130 Ländern und fördert in 30 Ländern Öl und Gas (Stand 2018).

In Europa betreibt Total ein Netzwerk von mehr als 12000 Total-Tankstellen. Aber Total setzt nicht nur auf Öl. Der französische Konzern kaufte vor kurzem für 15 Milliarden US-Dollar das US-Flüssiggas-Geschäft von Toshiba. Der japanische Konzern hatte mitgeteilt, dass eine Vereinbarung sei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...