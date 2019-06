Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Kering von 600 auf 625 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Gewinndynamik des Luxusgüterherstellers lege eine Pause ein, da die Marke Gucci in den USA schwächele, schrieb Analyst Antoine Belge in einer am Montag vorliegenden Studie. Es dürfte aber genügen, dass Kering in den kommenden Monaten die durchschittlichen Marktschätzungen erreicht, um die Lücke bis zu seinem Kusziel zu schließen./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 21.06.2019 / 13:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.06.2019 / 15:30 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0002 2019-06-24/08:17

ISIN: FR0000121485