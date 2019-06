Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Wacker Chemie von 85 auf 73 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Seine 2019er Schätzung für das operative Ergebnis (Ebitda) habe er an das untere Ende der vom Chemiekonzern formulierten Zielspanne angepasst, schrieb Analyst Sean McLoughlin in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Kurszielsenkung spiegele zudem die Schwäche im Silikon-Geschäft und die Gewinnwarnung der Wacker-Beteiligung Siltronic wider./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 20.06.2019 / 16:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.06.2019 / 02:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

