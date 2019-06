Heute findet im Kanzleramt eine zentrale Runde statt, die sich ausschließlich mit der psychologischen Sanierung in den Meinungen und der faktischen Sanierung der Autoindustrie beschäftigen wird. Nach fast drei Jahren Diesel- und Autokrise in fast allen Varianten, geht es darum: Wie müssen die Bedingungen deutlich verbessert werden, die gegenwärtig für Autos sowohl in der öffentlichen Meinung wie auf der technischen Ebene gelten, damit die wichtigste Industriebranche der Deutschen neu aufgestellt werden kann?



