flatex Morning-news: Der Deutsche Aktienindex beendete die Handelswoche insgesamt ...

Marktüberblick

Der Deutsche Aktienindex beendete die Handelswoche insgesamt mit einem Plus von rund zwei Prozent. Am Freitag schloss der deutsche Leitindex nach dem vollzogenen Hexensabbat mit einem leichten Minus von 0,13 Prozent bei 12.339,92 Punkten. Das Handelsvolumen via Xetra und Börse Frankfurt betrug beachtliche 8,95 Mrd. Euro und lag damit mehr als doppelt so hoch, wie zu gewöhnlichen Handelstagen. Die restlichen umsatzstarken europäischen Leitindizes wiesen zu Wochenschluss unterschiedliche Vorzeichen auf. Während der Züricher SMI mit einem Minus von 0,56 Prozent und 9.922,83 Punkten aus dem Handel ging, konnte der Madrider Ibex35 mit einem Plus von 0,20 Prozent auf 9.227,20 Punkte zumindest etwas zulegen. Der EuroStoxx50 beendete den Freitag mit einem minimalen Abschlag von 0,03 Prozent bei 3.466,92 Zählern. An der Wall Street wiesen die drei führenden US-Indizes durchweg nur leichte Kursverluste auf. Alle drei Indizes notierten verloren jeweils nicht mehr als 0,13 Prozent ihres Kurswertes.

In der neuen Handelswoche werden die Markteilnehmer neben einer Reihe von volkswirtschaftlichen Daten vor allem auf geopolitische Ereignisse, wie dem Säbelrasseln zwischen den USA und dem Iran zu achten haben. Ein weitaus wichtigeres Event für die Märkte wird das am 28. und 29. Juni stattfindende G20-Treffen im japanischen Osaka sein. Neben den Themen des Gipfels wird in erster Linie das Meeting zwischen US-Präsident Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping zu achten sein. Deutet sich hier eine Entspannung an, so wird dies positive Auswirkungen auf die Aktienmärkte haben können. Obendrein könnte dies auch für den Rohstoffsektor von Relevanz sein, wobei ein positiv zu wertendes Ergebnis eher belastend für den Goldpreis sein könnte und auf der anderen Seite die führenden Ölleitkontrakte Brent und WTI weiter beflügelt werden könnten. Im Hinblick auf den deutschen Aktienmarkt wird man zum Wochenbeginn gleich um 10:00 Uhr auf die anstehende Veröffentlichung des ifo-Index für den Monat Juni zu achten haben, der gemäß der Konsensschätzungen bei 97,3 Punkten nochmals leicht schwächer gesehen wird. Eine positive Überraschung könnte dem DAX einen erneuten Schub geben, der am Freitag nachbörslich etwas unter Druck kam. Der XDAX ging nämlich mit 12.285,38 Punkten aus dem Handel. Ferner wird am Montag a Nachmittag aus den USA um 14:30 Uhr der Chicago Fed National Activity Index für den Mai erwartet.







Ausblick DAX

Die neue Börsenwoche startete mit recht uneinheitlichen Handelsergebnissen in der asiatisch-pazifischen Handelszeit. Die US-Futures hingegen wiesen zur asiatischen Handelszeit durchweg Kursgewinne auf. Die ersten DAX-Indikationen lagen am Morgen bei 12.294 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex schloss am Mittwoch mit einem Kursplus von 0,38 Prozent bei 12.355,39 Punkten, erreichte aber intraday ein neues Jahreshoch bei 12.438,37 Punkten. Der DAX bildete am 03. Mai 2019 bei 12.435,67 Punkten ein bisheriges Jahreshoch aus. Danach vollzog der deutsche Leitindex eine Korrektur bis zum jüngsten Verlaufstief vom 03. Juni 2019 bei 11.620,64 Punkten. Diesen Kursverlauf heranziehend, wären die nächsten Auf- und Abwärtssequenzen näher abzuleiten. Die Widerstände fänden sich bei den Marken von 12.436 Punkten, sowie bei den Projektionen zur Oberseite von 12.555/12.628/12.748 und 12.940 Punkten. Die nächsten Unterstützungen wären bei 12.244/12.125/12.028/11.932/11.813 und 11.621 Punkten in Betracht zu ziehen.

