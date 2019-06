Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für National Grid von 940 auf 930 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die in ihrer Bewertung nun berücksichtigte neue Risikoprämie reflektiere die Gefahr einer Wiederverstaatlichung angesichts der Energiepläne der britischen Labour-Partei, schrieb Analystin Verity Mitchell in einer am Montag vorliegenden Studie. Derweil wachse der Versorger in den USA, wo sich die Gewinnentwicklung besser vorhersagen lasse./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 20.06.2019 / 17:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.06.2019 / 02:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: GB00BDR05C01