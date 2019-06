Die Notenbank-Meldungen von letzter Woche schlugen sich im Wochenvergleich mit deutlich niedrigeren Risikoprämien am EUR Credit-Markt nieder - IG Non-Financials: -9 BP; High-Yield: -37 BP; Financials Senior: -5 BP; Financials Subordinated: -19 BP. Letzte Woche wurden rund EUR 21 Mrd. an Anleihevolumina begeben, wovon das Gros von Financials Emittenten (55 %) gefolgt von Corporaets (38 %) stammte. Am Freitag begab u.a. Dream Global REIT eine EUR 300 Mio. bei MS+192 BP (7J). Unterdessen gab Carrefour SA gestern bekannt einen 80 % Anteil des Chinageschäftes an den chinesischen Retailer Suning.com für einen Kaufpreis von EUR 620 Mio. zu verkaufen. Für die restlichen 20 % gibt es mehrere Put und Call Optionen, die die beiden Vertragsparteien unter Einhaltung von ...

