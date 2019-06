VW gliedert das Lkw-Geschäft aus, dies aber wohl unzureichend mit der Quote als auch ohne jede Fantasie. Alles sehr sorgfältig formuliert, aber es fehlt der Charme dafür, warum man unbedingt diese Aktie zeichnen müsste. Unter dem Traton-Dach stehen die zwei Lkw-Hersteller MAN und Scania, deren Techniker sich nicht mögen. Lediglich der Chef hält das ganze zusammen. Eine Quote von 15 % mutet an wie das berühmte Sprichwort: Wasch mir den Pelz aber mach mich nicht nass! 49 % aber eine brauchbare Story dazu ergäben eine andere Perspektive. Wer will spielt mit, aber es lässt sich auch vermeiden.



