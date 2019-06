Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Metro von 13 auf 16 Euro angehoben und damit an das Übernahmeangebot des Investors EP Global angepasst. Die Einstufung beließ Analyst Maxime Mallet auf "Hold", wie aus einer am Montag vorliegenden Studie hervorgeht. Mit seinem bisherigen Kursziel für das Papier des Handelskonzerns habe er den Risiken für eine Erholung im Russland-Geschäft sowie möglichem weiteren Margendruck Rechnung getragen. Insofern werte er die Offerte als attraktiv./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2019 / 02:03 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

