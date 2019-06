(UPM, Helsinki, 24. Juni 2019, 10:00 EET) - UPM hat die dauerhafte Schließung der Papiermaschine 10 am Standort Plattling beschlossen. Ziel ist es, die Wettbewerbsfähigkeit des Papiergeschäfts weiter zu steigern und die Kapazität für mechanische Druckpapiere in Europa um 155.000 Tonnen zu reduzieren. Die Entscheidung basiert auf dem bereits im April 2019 angekündigten Plan.

Die Mitarbeiterverhandlungen und Verhandlungen mit den Arbeitnehmervertretern wurden gemäß der gesetzlichen Vorgaben geführt und sind nun abgeschlossen. Die Maschinenstillegung hat Auswirkungen auf 155 Positionen in Plattling. Die Papiermaschine 10 am Standort Plattling wird bis Mitte Juli 2019 dauerhaft stillgelegt, die Papierproduktion auf den noch verbleibenden und wettbewerbsfähigen Maschinen wird fortgesetzt.

"Die vergangenen Wochen waren sicher nicht einfach für unsere Kollegen in Plattling. Es ist vor diesem Hintergrund begrüßenswert, dass wir die Verhandlungen mit den Arbeitnehmervertretern in konstruktiver Atmosphäre zu einem produktiven Ende gebracht haben. Mit dem Verhandlungsergebnis mildern wir den Effekt der Schließung auf die betroffenen Mitarbeiter. Wir bedauern, die Schließung vornehmen zu müssen. Wir sind jedoch der Überzeugung, damit einen Beitrag für die langfristige Wettbewerbsfähigkeit des UPM Papiergeschäfts und der am Standort Plattling verbleibenden Papiermaschinenen zu leisten. Ich bedanke mich für die Disziplin und Leistungsbereitschaft der gesamten Belegschaft am Standort während der vergangenen Wochen," sagt Ruud van den Berg, Senior Vice President Magazines, Merchants and Office, UPM Communication Papers.

Falls Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an:

UPM Communication Paper Stakeholder Relations, tel. +49 821 3109 225, paperinfo@upm.com

Für weitere Informationen, den Standort Plattling betreffend, wenden Sie sich bitte an:

Mika Kämpe, General Manager, UPM Plattling, tel. . +49 9931 89606502

UPM, Media Relations

Mon-Fri 9:00-16:00 EET

tel. +358 40 588 3284

media@upm.com (mailto:media@upm.com)

Über UPM Plattling

UPM Plattling produziert mit ca 590 Mitarbeitern graphische Papiere mit einer Kapazität von 785,000 Tonnen im Jahr.

Über UPM Communication Papers

UPM Communication Papers ist der weltweit führende Hersteller von grafischen Papieren und bietet seinen Kunden aus der Werbebranche, dem Verlagswesen und Anwendern aus den Bereichen Home und Office eine umfangreiche Produktpalette. Die leistungsstarken Papiere und Service-Konzepte von UPM schaffen Mehrwert für unsere Unternehmenskunden und erfüllen zugleich aktiv die strengsten Kriterien für Umweltschutz und soziale Verantwortung. Mit Hauptsitz in Deutschland beschäftigt UPM Communication Papers etwa 8.000 Mitarbeiter. Weitere Informationen zu UPM Communication Papers und allen Produkten finden Sie unter www.upmpaper.com (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.upmpaper.com%2F&data=02%7C01%7Cmartin.ledwon%40upm.com%7C8a082aeac2114acc3d8d08d6f4aa2222%7C9eab37f091c647e39c00fe8544bd272e%7C0%7C0%7C636965409515976292&sdata=ZOl%2Fk%2FTvJ0rtI0vRwnOwf%2FaXKiKzwYD7YsWkXqYCNRA%3D&reserved=0)

UPM

Wir liefern erneuerbare und verantwortungsvolle Lösungen sowie Innovationen für eine Zukunft ohne fossile Rohstoffe. Unser Konzern besteht aus sechs Geschäftsbereichen: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers und UPM Plywood. Wir beschäftigen weltweit etwa 19.000 Mitarbeiter und unsere Umsatzerlöse liegen bei etwa 10.5 Mrd. Euro pro Jahr. Die Aktien von UPM werden an der Wertpapierbörse NASDAQ OMX Helsinki notiert. UPM Biofore - Beyond fossils. www.upm.de (http://www.upm.de)

Folgen Sie UPM auf Twitter (https://twitter.com/UPMGlobal) | LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/upm-kymmene) | Facebook (https://www.facebook.com/UPMGlobal) | YouTube (https://www.youtube.com/user/upmdotcom) | Instagram (https://www.instagram.com/upmpeople) | UPM biofore beyondfossils

This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: UPM via Globenewswire