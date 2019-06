DEAG beschließt Aufstockung der Anleihe 2018/2023 (WKN: A2NBF2 / ISIN: DE000A2NBF25) DGAP-Ad-hoc: DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Anleihe DEAG beschließt Aufstockung der Anleihe 2018/2023 (WKN: A2NBF2 / ISIN: DE000A2NBF25) 24.06.2019 / 09:09 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 DEAG beschließt Aufstockung der Anleihe 2018/2023 (WKN: A2NBF2 / ISIN: DE000A2NBF25) - Gesellschaft beschließt die Aufstockung der Anleihe 2018/2023 (WKN: A2NBF / ISIN: DE000A2NBF25) zur Finanzierung weiteren Wachstums Berlin, 24. Juni 2019 - Die im Prime Standard notierte DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft (DEAG), Berlin, WKN: A0Z23G / ISIN: DE000A0Z23G6, Ticker: ERMK, hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrates die Aufstockung der Anleihe 2018/2023 (WKN: A2NBF2 / ISIN: DE000A2NBF25) in Höhe von 5 Mio. EUR zur Finanzierung der weiteren Unternehmensentwicklung und zur Diversifizierung der Finanzierungsstruktur beschlossen. Die Anleihe soll im Wege eines Private Placement platziert werden. Hierfür hat die Gesellschaft die IKB Deutsche Industriebank AG, Düsseldorf ("IKB") mandatiert. DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft Mitteilende Personen: Prof. Peter Schwenkow (CEO), Christian Diekmann (COO/CDO), Detlef Kornett (CMO), Roman Velke (CFO) +++ Ende der Ad-Hoc-Mitteilung +++ 24.06.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft Potsdamer Straße 58 10785 Berlin Deutschland Telefon: +49-30-810 75-0 Fax: +49-30-810 75-519 E-Mail: deag@cometis.de Internet: www.deag.de ISIN: DE000A0Z23G6, DE000A2NBF25 WKN: A0Z23G, A2NBF2 Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange; London EQS News ID: 829241 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 829241 24.06.2019 CET/CEST ISIN DE000A0Z23G6 DE000A2NBF25 AXC0059 2019-06-24/09:09