Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Carrefour von 14,50 auf 15,50 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen. Die Anleger dürften die Nachricht begrüßen, dass der französische Handelskonzern sein Chinageschäft großteils verkaufen will, schrieb Analyst Borja Olcese in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings sei eine fundamentalere Umwandlung des Unternehmens nötig, um die Aktie optimistischer einzuschätzen./la/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2019 / 00:03 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2019 / 00:25 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0009 2019-06-24/09:10

ISIN: FR0000120172