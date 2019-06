Der große Verfallstag hinterließ am Freitag Spuren beim DAX. Zunächst konnte er deutlich zulegen, drehte gegen Mittag dann aber ins Minus. Seit Anfang Juni konnte der DAX allerdings in der Spitze bereits mehr als sieben Prozent zulegen.



Marktidee: Aixtron. Die Halbleiterbranche ist zuletzt wieder einmal mächtig unter Druck geraten. Dem konnte sich auch die Aktie von Aixtron nicht entziehen. Am Freitag rutschte der Kurs um mehr als fünf Prozent ab. Das hat auch charttechnische Konsequenzen. Wichtig ist jetzt, dass eine bestimmte Unterstützungsmarke hält.