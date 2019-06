Nach dem zuletzt starken Anstieg des Dax hat die neue Börsenwoche mit leichten Verlusten begonnen. Für Molltöne sorgte der Autobauer Daimler mit einer Gewinnwarnung. Der deutsche Leitindex Dax gab am Montagmorgen in den ersten Handelsminuten um moderate 0,07 Prozent auf 12 330,77 Punkte nach - und hielt sich damit in Sichtweite des in der vergangenen Woche erreichten Jahreshochs.

Seit dem Zwischentief vor drei Wochen bei 11 620 Punkten war der Dax getrieben von der Aussicht auf eine lockerere Geldpolitik der Notenbanken um bis zu 7 Prozent bis auf 12 438 Punkte nach oben gerannt. Anleiherenditen auf Rekordtiefs treiben die Anleger förmlich in Aktien. Doch zwei Aspekte könnten nun den Drang der Investoren etwas bremsen: der immer näher rückende G20-Gipfel und die Eskalation im Konflikt der USA mit dem Iran. Bereits vor dem Wochenende hatte die Auseinandersetzung zwischen beiden Ländern der jüngsten Börsenrally Wind aus den Segeln genommen.

Am breiteren Markt zeigten sich die Anleger zu Wochenbeginn dagegen weniger zögerlich: Der MDax , in dem die Aktien mittelgroßer Unternehmen vertreten sind, rückte im frühen Handel um 0,56 Prozent auf 25642,64 Punkte vor. Auch Europa startete freundlich - der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verbuchte ein dünnes Plus./tav/mis

ISIN DE0008469008 EU0009658145 DE0008467416

AXC0069 2019-06-24/09:24