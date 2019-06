Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Reallöhne steigen im ersten Quartal langsamer

Die deutschen Arbeitnehmer haben im ersten Quartal 2019 trotz steigender Preise nach Abzug der Inflation mehr Geld in der Tasche gehabt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, stiegen die Reallöhne um 1,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Anstieg der Reallöhne hat sich damit etwas verlangsamt, denn im vierten Quartal 2018 hatte es ein Plus von 1,4 Prozent gegeben. Der nominale Verdienstanstieg betrug im ersten Quartal 2,5 Prozent, die Inflationsrate knapp 1,4 Prozent.

SPD-Vorstand entscheidet über Weg zur Neubesetzung des Parteivorsitzes

Der SPD-Vorstand will am Montag darüber entscheiden, wie nach dem Rücktritt von Andrea Nahles der Parteivorsitz neu bestimmt werden soll. Unter anderem soll die Basis am Verfahren beteiligt werden - wie genau ist aber noch genauso unklar wie der zeitliche Rahmen. Der Vorstand könnte vorschlagen, eine Doppelspitze zu installieren. Der frühere SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann sprach sich dafür aus, auch Nicht-Parteimitglieder an Abstimmungen über Vorsitz und Kanzlerkandidatur teilnehmen zu lassen.

Klingbeil befürwortet SPD-Doppelspitze

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat sich vor der Entscheidung seiner Partei über das Wahlverfahren des künftigen Vorsitzenden für ein Führungsduo aus Mann und Frau ausgesprochen. Es sei "richtig, zu einer Doppelspitze zu kommen", sagte Klingbeil dem ZDF-Morgenmagazin. Die SPD müsse mit einem Team an der Spitze gemeinsam auftreten. Dies sei angesichts des Gegeneinanders in den letzten Wochen "das richtige Signal", so der Generalsekretär.

IG Metall und VDA fordern Fortschritte bei Autogipfel

Die IG Metall pocht vor dem Autogipfel am Montag im Kanzleramt auf klare Festlegungen. "Wir erwarten, dass beim Autogipfel nicht um den heißen Brei herumgeredet wird", sagte IG-Metall-Chef Jörg Hofmann dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Es muss endlich entschieden werden, wie wir bei wichtigen Themen wie dem Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektroautos oder bei der Batteriezellfertigung in Deutschland vorankommen." Es sei Zeit, endlich ein flächendeckendes Schnelllade-Netz zu schaffen.

Oppositionskandidat Imamoglu klarer Sieger bei Bürgermeisterwahl in Istanbul

Klarer Sieg für die Opposition in Istanbul: Bei der Wiederholung der Bürgermeisterwahl hat der Kandidat der Republikanischen Volkspartei (CHP), Ekrem Imamoglu, mit 54 Prozent eine deutliche Mehrheit errungen. Sein Rivale Binali Yildirim von der regierenden Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (AKP) gestand seine Niederlage ein, auch Präsident Recep Tayyip Erdogan gratulierte zur Wahl. Auf den Straßen feierten tausende Menschen.

Pompeo reist zu Gesprächen über Iran-Konflikt nach Saudi-Arabien und in die Emirate

US-Außenminister Mike Pompeo will in Saudi-Arabien und in den Vereinigten Arabischen Emiraten Gespräche über den Iran-Konflikt führen. Er kündigte in Washington an, in den beiden Ländern vor seinem für Dienstag geplanten Besuch in Indien Station zu machen. Es gehe darum, sicherzustellen, "dass wir alle strategisch auf einer Linie liegen", sagte Pompeo. Saudi-Arabien und die Emirate seien "großartige Verbündete in der Herausforderung, die der Iran darstellt".

Trump: Amtsenthebungsverfahren würde Chancen zur Wiederwahl 2020 erhöhen

Ein Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump würde dessen Chancen bei der US-Präsidentschaftswahl 2020 nach eigenem Bekunden erhöhen. "Ich denke, ich gewinne die Wahl leichter", sagte er in einem Interview mit dem Sender NBC auf die Frage, welche Auswirkungen die Einleitung eines sogenannten Impeachment-Verfahrens durch die Demokraten hätte.

Weiterer Präsidentschaftsanwärter bei US-Demokraten

Das bereits sehr große Bewerberfeld der US-Demokraten für die Präsidentschaftswahl 2020 wächst weiter. Der frühere Abgeordnete und pensionierte Admiral Joe Sestak stieg in das Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der Oppositionspartei ein. Damit wollen bei den Demokraten inzwischen 24 Politiker bei der Wahl im kommenden Jahr gegen US-Präsident Donald Trump antreten.

Erdbeben der Stärke 7,3 erschüttert Indonesien

Der Osten Indonesiens ist von einem Beben der Stärke 7,3 erschüttert worden. Das Erdbeben war nach Angaben des indonesischen Katastrophenschutzes auch auf der Urlaubsinsel Bali zu spüren, in der nordaustralischen Stadt Darwin wurden Medienberichten zufolge Menschen aus dem Geschäftszentrum evakuiert. Das Pazifik-Tsunamiwarnzentrum erklärte aber, es gebe keine Gefahr von Flutwellen. Dafür habe sich das Beben in zu großer Tiefe ereignet.

+++ Konjunkturdaten +++

Singapur Verbraucherpreise Mai +0,9% gg Vj (PROG: +0,6%)

Singapur Verbraucherpreise Kernrate Mai +1,3% (Apr: +1,3%) gg Vj

Indonesien Exporte Mai 14,74 Mrd USD

Indonesien Importe Mai 14,53 Mrd USD

Indonesien Handelsbilanz Mai Überschuss 210 Mio USD (PROG Defizit 1,4 Mrd USD)

