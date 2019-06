Der Euro ist am Montagmorgen gemessen am US-Dollar so teuer wie seit Ende März nicht mehr. Anleger blicken auf frische Konjunkturdaten.

Der Euro hat am Montag weiter zugelegt und den höchsten Stand seit etwa drei Monaten erreicht. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung bis zu 1,1386 US-Dollar und damit so viel wie seit Ende März nicht mehr. Die Europäische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...