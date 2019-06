Der DAX hat sich zuletzt in einem schwierigen Umfeld gut behauptet. Allerdings gibt es nach wie vor diverse Belastungsfaktoren, gerade von politischer Seite. Heute deutet sich erst einmal ein ruhiger Start in die neue Handelswoche an.



Bei den Einzelwerten geht es heute um Facebook, Daimler, Bayer, Deutsche Bank und Metro. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Franziska Schimke mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.