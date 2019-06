Bis Freitag wurden 1.399 $ erreicht, für einige Minuten sogar etwas mehr, aber ab 1.400 $ wird sich heute und in den nächsten Tagen die Frage entscheiden: Fehlsignale oder wirkliches Ausbruchsignal aus der vierjährigen Konsolidierung? Das entscheiden die Techniker. Setzt sich die Überzeugung durch, entsteht ein Momentum-Trade. In ihm liegen keine fundamentalen Gründe, aber vielfache Kombinationen, die schon in den Medien nachzulesen sind. Erst dann beginnen die Hochrechnungen für die möglichen Goldpreise und mithin die Fantasie. Wir gehen von einem positiven Ansatz aus, aber der letzte Kick fehlt noch.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info