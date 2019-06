Die Deutsche Bank hat SLM Solutions von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 17 auf 11 Euro gesenkt. Zwar könnte dem 3D-Druckerhersteller die positive Wende gelingen, aber es brauche Zeit, bis das Wachstum wieder anziehe, begründete Analyst Uwe Schupp in einer am Montag vorliegenden Studie das neue Votum. Zudem zeige die aktuelle Bewertung, dass eine "gesunde Dosis" der Erholung bereits eingepreist sei./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 21.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.06.2019 / 20:03 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0013 2019-06-24/09:54

ISIN: DE000A111338