Baierbrunn (ots) - Feiern in hochhackigen Sandalen - für die Füße eine Strapaze. Experten empfehlen, auf zu hohe Absätze zu verzichten. "Drei Zentimeter sind für die Füße noch gut verträglich", sagt Podologin Tatjana Pfersich aus Reutlingen im Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau". Wer zumindest ab und zu höher hinauswill, sollte zugleich möglichst häufig barfuß laufen. "Das kräftigt die Muskulatur, stabilisiert die Fußgelenke und beugt Verletzungen vor", erklärt Apothekerin Carina Eichenseer aus Hirschau.



Nach einer langen Nacht, womöglich in hochhackigen Riemchensandalen, freuen sich die Füße über ein lauwarmes Bad mit Lavendel. Rückfettende Zusätze verwöhnen die Haut. "Fußbalsam schützt vor Brennen und Wundwerden", sagt Podologin Pfersich. Dann sollte man die Beine hochlegen und ihnen Ruhe gönnen. "Das unterstützt auch den Rückfluss des Blutes", erklärt Eichenseer. Schwellungen gehen zurück. In der aktuellen "Apotheken Umschau" finden Leserinnen und Leser weitere Tipps für den perfekten Auftritt - ohne Blasen.



Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 6/2019 B liegt aktuell in den meisten Apotheken aus.



OTS: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau newsroom: http://www.presseportal.de/nr/52678 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_52678.rss2



Pressekontakt: Katharina Neff-Neudert Tel. 089 / 744 33 360 Fax 089 / 744 33 459 E-Mail: presse@wortundbildverlag.de www.wortundbildverlag.de