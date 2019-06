Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die neue Woche startet zunächst mit den alten Themen, so die Analysten der Helaba.Der Irankonflikt stehe dabei aktuell im Vordergrund, denn Präsident Trump kündige neue Sanktionen gegen den Iran an und ein militärischer Eingriff stehe weiterhin im Raum. Nicht nur deswegen bleibe die Risikoaversion erhöht. Auch die anderen Unsicherheitsfaktoren würden bestehen bleiben. Die Notenbanken hätten in der letzten Woche zwar Beruhigungspillen in Form von Zinssenkungsbereitschaft verteilt. Dies sei in den Kursen aber bereits enthalten und teilweise würden die Markterwartungen sogar deutlich über das hinausgehen, was die Zentralbanker avisieren würden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...