FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte geben zu Wochenbeginn leicht nach. Die anhaltenden Spannungen im Nahen Osten und der am kommenden Wochenende anstehende G20-Gipfel mit der Hoffnung auf eine Annäherung im US-chinesischen Handelsstreit sorgen für Zurückhaltung am Markt. Daneben stehen einzelne Unternehmensmeldungen im Fokus. So hat Daimler erneut eine Gewinnwarnung veröffentlicht und für Metro hat der Großaktionär EP Global Commerce (EPGC) ein Übernahmeangebot abgegeben. Dazu kommt um 10 Uhr MESZ noch der Ifo-Geschäftsklimaindex für Juni, bei dem ein leichter Rückgang erwartet wird.

Der DAX verliert im frühen Handel 0,3 Prozent auf 12.303 Punkte. Für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,1 Prozent auf 3.464 Punkte nach unten.

An der Börse in Istanbul geht es für den Leitindex um 1,6 Prozent nach oben. Bei der Wiederholung der Bürgermeisterwahl in Istanbul hat der Kandidat der Republikanischen Volkspartei (CHP), Ekrem Imamoglu, am Sonntag mit 54 Prozent eine deutliche Mehrheit errungen. Sein Rivale Binali Yildirim von der regierenden Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (AKP) gestand seine Niederlage ein. Imamoglu war bei der ersten Wahl am 31. März knapp vorn gelandet, doch hatte die AKP "massive Unregelmäßigkeiten" geltend gemacht. Unter dem Druck der AKP annullierte die Wahlkommission Anfang Mai schließlich die Wahl und ordnete eine Wiederholung an. Die türkische Lira legt mit dem Ergebnis gegenüber dem Dollar leicht zu.

Vor allem die weiteren Entwicklungen im Konflikt zwischen den USA und dem Iran bleiben auf dem Radar der Investoren. US-Präsident Donald Trump hat mitgeteilt, die Sanktionen gegen den Iran würden am Montag ausgeweitet. Die Ölpreise ziehen daraufhin am Morgen weiter an, und Gold verteuert sich wieder auf gut 1.406 Dollar je Feinunze. "Der Konflikt zwischen dem Iran und den USA bleibt ein Pulverfass, auch für die Börsen", sagt Vermögensverwalter Thomas Altmann von QC Partners.

"Andererseits spricht die Erwartung einer globalen geldpolitischen Lockerung aber weiter für Aktien", meint ein weiterer Händler. Die Marktbreite habe sich zuletzt verbessert, damit deute sie über den Tag hinaus weitere Vorstöße in Richtung Jahreshoch im DAX oder im Euro-Stoxx-50 an.

Daimler mit erneuter Gewinnwarnung unter Druck

Eine erneute Gewinnwarnung drückt den Daimler-Kurs um 3,8 Prozent ins Minus. Für das Gesamtjahr rechnet Daimler nur noch mit einem Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) auf Vorjahresniveau. Bisher hatte der Autohersteller ein leicht höheres Betriebsergebnis angepeilt. Es ist bereits die dritte Gewinnwarnung. Daimler muss die Rückstellungen für diverse Verfahren und Maßnahmen bei Autos mit Dieselmotoren von Mercedes-Benz um einen hohen dreistelligen Millionenbetrag anheben. Das Ergebnis des noch laufenden zweiten Quartals werde deswegen belastet. Der Markt sei negativ überrascht, dass der neue CEO gleich mit einer Gewinnwarnung um die Ecke komme und Daimler zum CEO-Wechsel noch nicht alle Risiken auf den Tisch gelegt habe.

Auf die Änderung in der Dividendenpolitik bei der Lufthansa reagiert die Aktie mit einem Abschlag von 1,4 Prozent. Das Unternehmen strebt nun eine Ausschüttungsquote von 20 bis 40 Prozent des Nettogewinns an, bisher hatte die Lufthansa 10 bis 25 Prozent des EBIT vorgesehen. "Nun muss die Lufthansa aber erst mal richtig Gewinn machen", sagt ein Händler. Lufthansa war schon im saisonal schwachen ersten Quartal mit einem Nettoverlust von 342 Millionen Euro in die roten Zahlen gerutscht und hat kürzlich eine Gewinnwarnung veröffentlicht.

Die Papiere der Deutschen Bank verlieren 0,8 Prozent, obwohl das Institut den Stresstest in den USA bestanden hat. "Einige Marktteilnehmer hatten damit gerechnet, dass die Deutsche Bank durchfallen könnte", so ein Händler.

Metro-Großaktionär EP Global Commerce (EPGC) plant eine vollständige Übernahme des Handelskonzerns. Nun werde auf die Marke von 16 Euro geschaut, heißt es. Das ist der Preis, den die EPGC je Stammaktie bietet. Metro fühlt sich zwar mit dem Angebot unterbewertet. "Dann ist es aber merkwürdig, dass der Kurs seit fast anderthalb Jahren unter der 16er Marke handelt", so ein Händler. Die Frage sei nun, ob der Kurs nachhaltig und deutlich über 16 Euro steige. Aktuell legen die Metro-Stämme um 3,9 Prozent auf 16,15 Euro zu.

Für die Morphosys-Aktie geht es um 6,0 Prozent nach oben. Der Biotech-Konzern hat in einer klinischen Phase-2-Studie den so genannten primären Endpunkt erreicht.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.464,25 -0,08 -2,67 15,42 Stoxx-50 3.178,50 -0,02 -0,79 15,16 DAX 12.303,10 -0,30 -36,82 16,52 MDAX 25.628,40 0,50 127,54 18,72 TecDAX 2.862,27 0,62 17,72 16,82 SDAX 11.220,79 0,13 14,64 18,00 FTSE 7.417,18 0,13 9,68 10,10 CAC 5.533,56 0,09 5,23 16,97 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,31 -0,02 -0,55 US-Zehnjahresrendite 2,04 -0,01 -0,64 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 9:00 Fr,17.23 % YTD EUR/USD 1,1374 +0,00% 1,1276 1,13 -0,8% EUR/JPY 122,17 +0,12% 121,33 121,8878 -2,8% EUR/CHF 1,1123 +0,20% 1,1154 1,1103 -1,2% EUR/GBP 0,8939 +0,12% 0,8881 0,89 -0,7% USD/JPY 107,41 +0,11% 107,59 107,6355 -2,0% GBP/USD 1,2725 -0,10% 1,2698 1,2695 -0,3% Bitcoin BTC/USD 10.747,00 -1,85% 9.298,75 9.838,50 +189,0% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,90 57,43 +0,8% 0,47 +21,6% Brent/ICE 65,47 65,20 +0,4% 0,27 +18,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.403,39 1.399,49 +0,3% +3,90 +9,4% Silber (Spot) 15,36 15,34 +0,1% +0,02 -0,9% Platin (Spot) 812,28 809,50 +0,3% +2,78 +2,0% Kupfer-Future 2,69 2,70 -0,4% -0,01 +2,0% ===

