IRW-PRESS: ParcelPal Technology Inc.: ParcelPal erreicht Meilenstein von über 2.500.000 Auslieferungen

ParcelPal erreicht Meilenstein von über 2.500.000 Auslieferungen

Vancouver, British Columbia, Kanada - 21. Juni 2019 - ParcelPal Technology Inc. (ParcelPal oder das Unternehmen) (CSE: PKG) (FWB: PT0) (OTC: PTNYF) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen einen wichtigen Meilenstein erreicht und bis dato über 2.500.000 Pakete ausgeliefert hat. Darüber hinaus verzeichnet das Unternehmen auch frühe Erfolge in allen Sektoren in Saskatchewan, darunter auch Cannabis. Das Unternehmen plant, weitere Partnerschaften abzuschließen sowie neue Städte zu erschließen, und wird in Kürze über seine Fortschritte berichten. Je nach verfügbarer Zeit und je nach den Vorschriften wird ParcelPal sein Cannabisnetzwerk weiter ausbauen, um einen großen Anteil am nordamerikanischen legalen Cannabismarkt mit einem erwarteten Wert von 60,0 Milliarden Dollar zu erobern.

Dieser Meilenstein bietet eine erneute Bestätigung, dass die innovative Technologie von ParcelPal den Bereich der On-Demand-Lieferungen revolutioniert sowie dass Kunden und Händler verstärkt mit dem Unternehmen zusammenarbeiten, um diesen Prozess einfach und effizient zu gestalten. ParcelPal hat sich von einem einfachen Unternehmen für On-Demand-Lieferungen zu einer umfassenden E-Commerce-Plattform entwickelt, die es Kunden ermöglicht, alle möglichen legalen Waren zu kaufen und diese in weniger als einer Stunde geliefert zu bekommen. Der Zukunftsplan von ParcelPal sieht vor, die ParcelPal-Plattform auf mehrere Verbrauchermärkte auszuweiten und ihre Reichweite in Kanada und den USA weiter auszubauen.

Das Unternehmen bemüht sich fortlaufend um die Geschäftsentwicklung in Kanada und den USA, um weitere Wachstumskatalysatoren ausfindig zu machen und gleichzeitig bestehende Partnerschaften in allen Märkten - einschließlich Cannabis und Spirituosen - auszubauen, da dies zu höheren Margen führt und diese Märkte generell unterversorgt sind. Das Unternehmen konzentriert sich auch nach wie vor auf die Gewinnung von Nutzern, kleinen Unternehmen und großen E-Commerce-Verträgen sowie die Erschließung verschiedener Märkte für die Lieferservices des Unternehmens. Seit der Aufnahme der Geschäftstätigkeit Ende Juli 2017 konnte das Unternehmen seinen Umsatz von 2017 bis 2018 um über 802 % steigern. Das Unternehmen erwartet, dass sich dieses Wachstum fortsetzen wird, da es seine Präsenz in Kanada und den USA weiter ausbaut.

President und CEO Kelly Abbott meint: Wir freuen uns ungemein, diesen wichtigen Meilenstein von 2.500.000 Auslieferungen erreicht zu haben. Wir haben im vergangenen Jahr ein enormes Wachstum verzeichnet und freuen uns darauf, die vielen Chancen zu nutzen, die sich uns für den Rest des Jahres und zwar insbesondere im Spirituosen- und Cannabisbereich bieten. Wir planen zudem in Kürze den Markteintritt in Ontario. Ich möchte insbesondere meinem Team für seine harte Arbeit und sein Engagement danken, mit dem wir weitere Meilensteine erreichen werden.

Über ParcelPal Technology Inc.

ParcelPal ist ein technologieorientiertes Logistikunternehmen, das Verbraucher mit den von ihnen geliebten Waren verbindet. Die Kunden können bei Partnerfirmen einkaufen und sich Artikel innerhalb einer Stunde über die ParcelPal-App liefern lassen. Das Unternehmen bietet On-Demand-Lieferungen von Waren führender Einzelhändler, Restaurants, Ausgabestellen von medizinischem Marihuana und Spirituosengeschäfte in Vancouver und demnächst auch in Großstädten in ganz Kanada.

Website von ParcelPal: www.parcelpal.com

Weder die Canadian Securities Exchange (die CSE) noch eine andere Wertpapieraufsichtsbehörde hat diese Pressemeldung, die von der Unternehmensleitung erstellt wurde, geprüft und übernimmt Verantwortung für ihre Angemessenheit oder Genauigkeit.

CSE-Symbol: PKG

Frankfurt-Symbol: PT0

OTC-Symbol: PTNYF

Ansprechpartner: Peter Hinam, Investor Relations, peter@parcelpal.com

Zukunftsgerichtete Informationen

Wir bemühen uns um das Safe-Harbour-Zertifikat.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf die geplante Transaktion und das zukünftige Potenzial von ParcelPal. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig anhand von Begriffen wie wird, kann, sollte, beabsichtigt, erwartet, geht davon aus, plant und ähnlichen Ausdrücken erkennbar. Alle nicht auf historischen Fakten basierenden Aussagen in dieser Meldung sind zukunftsgerichtete Aussagen und mit Risiken und Unsicherheiten behaftet. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem das Risiko, dass die geplante Transaktion nicht abgeschlossen wird, beispielsweise weil die endgültigen Dokumente nicht unterzeichnet werden, die Due-Diligence-Prüfung nicht zufriedenstellend ausfällt oder die CSE keine Genehmigung erteilt, sowie das Risiko, dass ParcelPal nicht erfolgreich ist, unter anderem aufgrund allgemeiner Risiken in Bezug auf die Branche für mobile Anwendungen, der Unfähigkeit von ParcelPal, sich am Markt durchzusetzen, und möglicher Anfechtungen des von ParcelPal genutzten geistigen Eigentums. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen.

Das Unternehmen kann nicht gewährleisten, dass die zukunftsgerichteten Aussagen eintreffen werden. Daher werden die Leser darauf hingewiesen, dass sie sich nicht über Gebühr auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen sollten. Obwohl diese Informationen zum Zeitpunkt der Erstellung von der Geschäftsleitung als zutreffend erachtet wurden, können sie sich als unrichtig erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen haben Gültigkeit zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Das Unternehmen wird die enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen nur insoweit überarbeiten oder öffentlich aktualisieren, wie dies nach dem kanadischen Wertpapierrecht ausdrücklich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=47123

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=47123&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA69938 L1058

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA69938L1058

AXC0081 2019-06-24/10:26