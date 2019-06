Frankfurt (www.aktiencheck.de) - In der abgelaufenen Woche konnten die Aktienmärkte weltweit zulegen, so die Experten von Union Investment. Hauptgrund hierfür sei die Hoffnung auf mögliche Zinssenkungen durch die US-Notenbank FED gewesen, deren zweitägige Sitzung am Mittwoch zu Ende gegangen sei. Bereits im Vorfeld dieses Treffens hätten die Börsen deutliche Zuwächse verzeichnet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...