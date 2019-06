Dass sich der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS an der Anleihen-Neuemission der VST Building Technologies AG (WKN A2R1SR) mit einer Zeichnung beteiligt hat, ist seit Beginn der Zeichnungspahse bekannt. Nun verriet Fondsinitiator Hans-Jürgen Friedrich in einem Gespräch mit den Kollegen von mainvestor, dass der FONDS dabei ein Volumen von 1,5 Mio. Euro und somit 10% des geplanten Gesamtvolumens der VST-Anleihe gezeichnet habe. Noch bis morgen (25.06., 14Uhr) befindet sich die Anleihe in der öffentlichen Zeichnung.

"Wir sehen VST mit seinen vorgefertigten Verbundschalenprodukten als Produktlieferant für Bauprojekte innerhalb Europas sehr gut aufgestellt. Die europäische Baukonjunktur insgesamt profitiert von der robusten Wirtschaftsentwicklung und damit einhergehend von der anhaltenden Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank. ...

