Am Sonntag überraschte die Daimler AG mit einer Gewinnwarnung. Die Folgen für den Aktienkurs sind am Montagmorgen spürbar: In den ersten 30 Handelsminuten fällt der Titel um 3,6 Prozent. Damit gerät die versuchte Bodenbildung vom Mai / Juni ins Wanken - neues Ungemach droht. Auf welche Kursmarken Anleger jetzt achten müssen, wo unsere neuen...

