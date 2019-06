Die DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4),eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen,hat mit Vertrag vom 5.6.2019 die GEG German Estate Group erworben.

Die Transaktion wird voraussichtlich Ende Juni abgeschlossen sein. Die GEG hat jetzt in Augsburg das HELIO, ein Geschäfts-, Dienstleistungs- und Bürozentrum samt Tiefgarage in erstklassiger Zentrumslage direkt neben dem Hauptbahnhof im Rahmen einer off-market-Transaktion erworben. Der Verkäufer, ASG, Jersey hatte den Gebäudekomplex mit rund 36.000 qm Mietfläche und rund 12.000 qm Grundstücksfläche in den vergangenen drei Jahren umfangreich saniert, modernisiert und als attraktiven Hotspot neu positioniert.

"Ich freue mich, dass die GEG damit bereits vor dem in Kürze anstehenden Abschluss unserer Transaktion einen weiteren Erwerb zum Ausbau des Portfolios vollzieht, der voll auf dem Kurs unserer künftigen gemeinsamen Wachstumsstrategie liegt", sagte Sonja Wärntges, Vorsitzende des Vorstands der DIC Asset AG.

Das vollvermietete HELIO ist dank der idealen Mikro- und Makro-Lage bestens erreichbar und aufgrund seiner modernen Infrastruktur ein hochattraktives Mietobjekt. Der gut diversifizierte Mietermix mit den renommierten Hauptmietern Deutsche Bahn, REWE, dm und Check24 sowie durchschnittlichen Mietvertragsrestlaufzeiten von über 10 Jahren stellt eine attraktive Rendite sicher.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google)}

Das Ensemble wurde im Herbst 2018 nach einer Neupositionierung mit anschließender Komplettsanierung als HELIO neu eröffnet. Mit seinem markanten äußeren Erscheinungsbild, den gelb leuchtenden Fassadenbereichen sowie der weitreichenden Sichtbarkeit aus allen Richtungen besitzt das Dienstleistungs- und Geschäftszentrum stadtbildprägenden Charakter. Die geplante weitere Aufwertung des Augsburger Hauptbahnhofes verspricht ...

