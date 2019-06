Homepage Börse Stuttgart: https://www.boerse-stuttgart.de/ Dax Chart & Facts: http://bit.ly/2UK4MpJ Besuchen Sie auch unsere Börsenseminare (auch online): http://bit.ly/2VkbDr0 Werden Sie kostenlos Mitglied im ANLEGERCLUB der Börse Stuttgart: http://bit.ly/2M3O4P6 Seit dem Tief vor drei Wochen bei knapp 11.600 Punkten ist der Dax um bis zu 7 Prozent nach oben gelaufen. Treiber ist die Aussicht auf eine lockerere Geldpolitik der Notenbanken. Anleiherenditen auf Rekordtiefs treiben die Anleger förmlich in Aktien. Doch die Eskalation im Konflikt der USA mit Iran wirkt wie ein Sperrfeuer: Bereits vor dem Wochenende hatte diese Auseinandersetzung der jüngsten Börsenrally Wind aus den Segeln genommen. Der Streit bleibt ein Pulverfass auch für die Börsen: Trump zündelt weiter will "bedeutende zusätzliche Sanktionen" verkünden. Die Top Themen im Marktbericht von Börse Stuttgart TV: Daimler senkt die Gewinnaussichten wegen hoher Rückstellungen im Zusammenhang mit der Affäre um manipulierte Dieselmotoren. Die Lufthansa stellt ihre Dividendenpolitik um und sichert sich mehr Flexibilität . Ein tschechischer Milliardär will Metro komplett übernehmen Der Marktbericht aus Stuttgart von Börsenmoderator Andreas Groß