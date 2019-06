Die US-Bank JPMorgan hat die Aktie der Metro AG nach einem Übernahmeangebot des Großaktionärs EP Global Commerce auf "Underweight" mit einem Kursziel von 11,50 Euro belassen. Analyst Borja Olcese rät den übrigen Anteilseignern des Handelskonzerns, die Offerte anzunehmen. Es falle ihm schwer, angesichts sich verschlechternder Fundamentaldaten den derzeitigen Bewertungsaufschlag für die Aktie an der Börse nachzuvollziehen, schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Offerte beinhalte eine gut zehnprozentige Prämie auf die Branchenbewertung./gl/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2019 / 23:48 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2019 / 01:54 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0022 2019-06-24/11:26

ISIN: DE000BFB0019