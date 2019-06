Hamburg (ots) - Nach dem erfolgreichen Auftakt 2018 gibt es nun fünf neue Folgen der Sommergesprächsreihe "Reinhold Beckmann trifft..." mit ungewöhnlichen Gästekonstellationen. Ausreden lassen, heißt das Motto, die spannenden und berührenden Gespräche führt Reinhold Beckmann in einem Loft im Hamburger Stadtteil Ottensen. Zu Gast sind immer zwei prominente Menschen, die in einem besonderen Verhältnis zueinander stehen oder sich immer schon mal begegnen wollten.



In der ersten Sendung trifft Kardinal Reinhard Marx, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, auf Gregor Gysi, Präsident der Partei Europäische Linke.



Ein Zusammentreffen der Spitzen der Partei Die Linke und der katholischen Kirche birgt viel Diskussionsstoff und sorgt für manche Überraschung. Wie nah sind sich der Kardinal und der Politiker zum Beispiel in der Frage der sozialen Gerechtigkeit, wo trennen sich ihre politischen Wege? Und wieso entscheidet sich der eine für ein Leben im und für den Glauben und der andere glaubt zwar selbst nicht an Gott, fürchtet aber eine Gesellschaft ohne Gott?



Darüber und über viele weitere Themen wird Reinhold Beckmann zusammen mit Kardinal Reinhard Marx und Gregor Gysi in diesem außergewöhnlichen Gesprächsformat diskutieren.



1.7. Kardinal Reinhard Marx - Gregor Gysi 8.7. Gerhard Schröder - Edmund Stoiber 15.7. Sigmar Gabriel - Ranga Yogeshwar 22.7. Jenny Jürgens - Wayne Carpendale 29.7. Laura Wontorra - Jörg Wontorra



Start: Montag, 1. Juli, 22.45 Uhr, NDR Fernsehen



Fotos: www.ARD-Foto.de



OTS: NDR Norddeutscher Rundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6561 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6561.rss2



Pressekontakt: Norddeutscher Rundfunk Presse und Information Iris Bents Tel: 040/4156-2304 Mail:i.bents@ndr.de



http://www.ndr.de https://twitter.com/NDRpresse